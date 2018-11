Børnerådet søger nye kandidater

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 18. november 2018 - 08:39

Perioden for den nuværende Børneråd der består af seks medlemmer er ved at være slut. Departement for Sociale Anliggender og Justitsområdet oplyser, at det er tid til at indstille nye medlemmer, der skal bistå ​​​​​​Børnetalsmanden, Aviaja Egede Lynge, i perioden 2019-2021.

Børnerådet administreres af børnerettighedsorganisationen MIO.

Børnerådet består af fagfolk, som har til opgave at bistå Børnetalsmanden i at udvikle strategier på børneområdet, giver råd og vejledning i alle spørgsmål, som vedrører børn, og generelt bidrage med indsigt i deres kompetenceområder.

- Børnerådet sammensættes, så det repræsenterer en bred faglig indsigt i børns opvækst og udvikling, børns skoleliv, børns kultur- og fritidsliv, børns sundhed, børns retsstilling og børn med særlige behov, skriver departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet i en pressemeddelelse.