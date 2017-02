Nu er der børneråd i Qaasuitsoq

Alle landets kommuner har nu børneråd.

Som den sidste af de fire kommuner har Qaasuitsup Kommunia onsdag underskrevet en aftale med Nakuusa, der betyder at der bliver oprettet børneråd, Meeqqat Isummersorfiat, i kommunen samt rettighedsråd, Nakuusaaqqat, på kommunens folkeskoler.

Naalakkersuisoq for sociale anliggende, familie, ligestilling og justitsvæsen Sara Olsvig (IA) og borgmester for Qaasuitsoq Kommunia Ole Dorph og underskrev samarbejdsaftalen mellem Nakuusa og kommunen.

Inddragelse af børn

Projektleder i Nakuusa, Najaaraq Møller, glæder sig over, at alle kommunerne nu har børneråd.

- Nu hvor alle fire kommuner har underskrevet aftalen, kan vi sige at vi har en unik grønlandsk model for inddragelse af børn fra hele vort store land. Nu går arbejdet i gang med at sikre at modellen bruges og tilpasses de lokale forhold, siger hun i en pressemeddelelse.

Børnerådet i Qaasuitsoq, består af ca. 12 unge, som skal være rådgivende organ for kommunalpolitikere. Rådene på skolerne skal bestå af skolernes ældste klasser og skal være talerør for alle kommunens børn.

Og i år vil Nakuusa uddanne lærere i Qaasuitsoq, der skal sikre børnenes indflydelse i alle kommunens byer og mange bygder.

Tidligere har Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq indgået tilsvarende aftaler med Naalakkersuisut.

