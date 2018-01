Børnebog om omskæring møder kritik

Omskæring af drenge er et kirurgisk indgreb, som kan have alvorlige konsekvenser. Hvis det skal beskrives for skolelever, skal det gøres på en nuanceret måde, mener speciallæge i børnesygdomme Morten Staberg.

- Når man har set, hvor lemlæstende det kan være, så ved man, at det ikke er et ufarligt indgreb, siger han.

Han har behandlet flere drenge, efter at de er blevet omskåret og kritiserer debattør og tidligere medlem af Folketinget Özlem Cekic for i en novelle i en lærebog at propagandere for indgrebet.

- Forfatteren forherliger omskæring. Det gøres nærmest til noget festligt, og det mener jeg, er helt forkert, siger Morten Staberg.

Bogen er fra serien LæseRaketten, der udgives af udviklingsorganisationen Oxfam Ibis, og som i år når ud til cirka 1300 skoler med i alt 194.000 elever.

Formålet er at præsentere børn for livsvilkår, der er fremmed for deres egen hverdag.

En del af bogen handler om en dansk-kurdisk pige, Ayse, som får en lillebror. Hun glæder sig til hans omskæringsfest, men oplever, at hun over for sine veninder skal forsvare, hvad der skal ske med lillebroren.

Ifølge Cekic skal historien hjælpe lærere og elever til at tale om omskæring, og om hvorfor nogle drenge ser anderledes ud. Hun håber, at det vil bidrage til en større kultur- og religionsforståelse mellem børn.

Men når Lægeforeningen og flere organisationer har taget afstand fra omskæring af drenge, så bør den del af bogen ikke læses af skoleelever, mener Morten Staberg.

- Det er helt forkert, hvis novellen skal ud til skolerne. Set med mine øjne er det propaganda, siger Morten Staberg.

Han er dermed på linje med Intact Denmark, der er en forening imod omskæring af børn.

Ifølge forkvinde Lena Nyhus er det et fint initiativ at skrive for og imod om drengeomskæring, men resultatet af bogen er foreningen ikke tilfreds med.

- Özlem har skrevet en sød og indtagende historie. Men det bliver beskrevet, som om at omskæring er en petitesse. Det er ikke en balanceret fremstilling af de argumenter, der er i debatten, siger hun.