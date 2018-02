Børn og unge i ny konkurrence om pengespil

Allorfk – Videnscenter om Afhængighed, arrangerer en konkurrence, der er målrettet landets folkeskoler, efterskoler og gymnasier.

Konkurrencen handler om pengespil og skal ifølge Allorfik forebygge, at eleverne får problemer med spil ved at skærpe elevernes opmærksomhed på, at spil kan føre til afhængighed.

- Spil har altid været en underholdende og vigtig del af enhver kultur. Men spil kan føre til afhængighed, og det kan få store personlige og sociale konsekvenser for den enkelte og for hans eller hendes familie og venner, skriver Allorfik i sin vejledning til lærere om konkurrencen.

Læs også: Bygdeboere har fået nok af alkoholmisbrug og ludomani

Børn og unge også eksponeret for pengespil

Eleverne kan lave en lille film, skrive regler for spil i klassen, skrive om markedsføring af spil eller blot en god historie om spil.

- Også børn og unge er eksponeret for pengespil i deres dagligdag, vædde med andre eller spille om gevinst eller penge. I stigende grad sker eksponeringen elektronisk gennem reklamer og markedsføring på nettet. Det gør at andelen med problemer med spil er stigende, skriver Allorfik.

Hovedpræmien er 10.000 kroner, mens der også vil være fem opmuntringspræmier af 1.000 kroner. Konkurrencen går frem til 1. maj.

Læs også: WHO: Anerkend afhængighed af PC-spil som lidelse