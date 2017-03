Børn skal kun krammes af dem, de kender godt

Hvis samfundet skal gøre op med den krænkerkultur, der medfører at alt for mange børn bliver udsat for seksuelle forbrydelser, skal familier forhindre, at børn bliver kærtegnet af fjerne slægtninge.

Det mener direktør for Kriminalforsorgen Naaja Nathanielsen, der er uddannet psykolog ved Københavns Universitet.

- Vi skal i langt højere grad end i dag tillade børn sætte grænser overfor voksne. I dag er det for eksempel normalt, at et barn skal finde sig i at blive nusset og kysset af familiemedlemmer, de måske ikke kender ret godt, fordi det er familie, og fordi vi skal respektere familiebåndet. Men for et barn kan det være voldsomt at skulle lægge kinder og krop til kærtegn fra voksne de måske ikke kender ret godt, fastslår Naaja Nathanielsen.

Hun udtaler sig på baggrund af den seneste tids artikler om seksuelle krænkelser af børn.

Hvad mener du, der skal gøres for at reducere - allerhelst - helt fjerne problemet?

- Det er sørme ikke et nemt spørgsmål. Men som psykolog synes jeg, at vi taler for lidt om grænsesætning i det daglige og om vigtigheden af at udvikle sin egen seksualitet, hvor man selv definerer sine grænser. Disse ting vil ellers gøre det lettere for et barn og en ung at kende forskel på egne og andres behov og dermed også lettere at råbe vagt i gevær, når deres grænser overskrides, forklarer Naaja Nathanielsen.

Kender ikke egne grænser

Hun mener, at oplysning om seksualitet og grænsesætning også kan have en forebyggende effekt.

- Det er mit indtryk, at vi ikke i tilstrækkelig grad får formidlet "den sunde seksualitet" til de unge. Jeg har gennem tiden behandlet mange, mange unge piger, der har lagt krop til utroligt grænseoverskridende ting, men som ikke selv kan se at deres grænser er blevet overskredet. De er simpelthen uvant med at blive hørt og respekteret seksuelt.

Kræver flere ressourcer

Problemet er også, påpeger hun, at der langt fra er ressourcer, til den indsats der er brug for.

- Løsningen på at undgå at overgreb er jo, at vi som voksne, både individer og systemer, griber ind med den rette hjælp så tidligt som muligt. Og der er virkeligheden desværre en anden i dag, hvor det sociale område er i knæ, udtaler Naaja Nathanielsen.