Børn kan miste jagttegn

140 børn mellem 12 og 16 år har de seneste tre år erhvervet et fritidsjagtbevis. Det viser en ny opgørelse fra Naalakkersuisut.

Heldigvis går det sjældent galt med skydevåben i hænderne på mindreårige, alligevel overvejes det nu fra politisk hold at ændre den nuværende aldersgrænse på 12 år for erhvervelse af jagttegn til fritidsjagt.

Det fremgår af et §-37-svar fra medlem af Naalakkersuisut, Karl- Kristian Kruse, til partifællen Laura Táunâjik, som har rejst spørgsmålet om børnevåbentilladelserne.

- Naalakkersuisuts justitsdepartement meddeler, at de i samarbejde med Justitsministeriet i Danmark er ved at revidere kriminalloven, og at aldersgrænsen kan være en af ændringerne. Departementet for Fiskeri og Fangst arbejder også med en revidering af fangst- og jagtloven, hvor aldersgrænse-kravet ligeledes er under revidering, meddeler Karl-Kristian Kruse i sit svar til Laura Táunâjik.

