Børn med Grønland i hjertet

Sangen ‘Find Home’ fortæller om altid at have Grønland i sit hjerte

Det er den unge sanger Poul Peter Lorentzen, der har skrevet tekst og musik. Videoen er produceret i samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn. Det skriver foreningen i et nyhedsbrev.

- Poul Peter Lorentzen er selv ung grønlænder opvokset i Danmark, så sangens tema om at bære det grønlandske med sig kender han, siger Jeppe Bülow Sørensen fra Foreningen Grønlandske Børn.

I videoen medvirker børn og unge fra foreningens pigeklub i Aalborg.

Det var en konference ligeledes i Aalborg der lagde kimen til projektet.

- Ideén til videoen opstod, da vi planlagde sidste års konference i Aalborg om grønlandske nuancer. Idéen var at vise grønlandske børns historie – fra en børnevinkel. Derfor har musikvideoen fokus på det at vokse op i en dansk kontekst, men stadig have det grønlandske og drømmen om Grønland tæt på, siger Jeppe Bülow Sørensen.