Børn skal bevæge sig langt mere

De ansatte i Nuuk daginstitutioner skal klædes bedre på til at arbejde med idræt, leg og læring. Derfor har kommunalbestyrelsen afsat 1,8 millioner kroner over de næste tre år til at opkvalificere alt personalet på området.

Sociale relationer

Pædagogisk idræt handler om blandt andet at fremme børnenes sociale relationer via idræt.

- Jeg er sikker på at alle børn vil have godt af at bevæge sig mere. Dette tiltag falder også godt i forlængelse med samarbejdsaftalens, mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraatit, målsætning om at alle daginstitutioner og fritidstilbud skal bidrage til at sikre fysisk aktivitet, motion og bevægelse, siger formanden for Udvalg for Børn og Skole, Nivi Olsen.

31 daginstitutioner

Der er 16 vuggestuer og 15 børnehaver i Nuuk.