Bøde for at flyve med drone

Det kan blive en dyr fornøjelse, at flyve med drone, hvis man gør det de forkerte steder.

Det måtte en mand fra 52-årig mand fra Maniitsoq sande, der har fået en bøde for at flyve med en drone over byen. Det skriver Grønlands Politi på facebook.

Manden har accepteret at betale bøde, og dermed er den første sag om droneflyvning i Grønland afgjort.

Politiet benytter lejligheden til at indskærpe reglerne for droneflyvning.

Således er det forbudt at flyve med droner indenfor bymæssige bebyggelse og inden for en afstand af fem kilometer fra lufthavne.

Undtaget herfra er såkaldte mikrodroner og personer med et særligt certifikat eller som har fået en dispensation.

