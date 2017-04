Bob Dylan har modtaget sin nobelpris i litteratur. Det oplyser medlemmer af Det Svenske Akademi til tv-stationen SVT.

Overrækkelsen skete under stort hemmelighedskræmmeri i forbindelse med en koncert, Dylan giver i Stockholm lørdag aften.

Efter Dylans ønske var det kun medlemmer af Det Svenske Akademi, der uddeler prisen, som var til stede ved overrækkelsesceremonien.

Den 75-årige Bob Dylan blev afsløret som modtageren af Nobelprisen i litteratur 2016 i oktober.

Men han meddelte siden i et brev, at han ikke kunne komme til overrækkelsesceremonien i december.

Han angav ingen årsag til, at han ikke kunne komme for at modtage prisen. I stedet sendte han sin rockkollega Patti Smith.

Nu er han - med nogle måneders forsinkelse - dukket op i Stockholm i forbindelse med to koncerter.