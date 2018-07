Blue Water overtager aktiviteter fra Greenland Facility Service

Redaktionen Fredag, 06. juli 2018 - 22:21

Blue Water Shipping udvider nu kraftigt i Grønland ved at overtage en række aktiviteter fra GFS – Greenland Facility Service.

Med virkning fra 1. oktober 2018 overtager Blue Water 2.000 kvm. lager/kontor og flytteforretning i Nuuk samt aktiviteter med flytteforretning, rengøring, vaskeri samt havneaktiviteter i de vestgrønlandske byer Qaqortoq, Aasiaat og Ilulissat. I forbindelse med overtagelsen kan Blue Water byde velkommen til omkring 50 nye ansatte. Derudover tilføres en række last- og varevogne. I dag har Blue Water Greenland omkring 40 ansatte på firmaets kontorer i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat.

- Med de nye aktiviteter får vi en markant stærkere platform i Grønland. Vi ser frem til at kunne servicere kunderne med nye ydelser, men vi opnår samtidig stærke synergier med vores eksisterende transport og logistikaktiviteter, da vores øgede lokale tilstedeværelse betyder, at vi fremover vil kunne tilbyde hurtigere og mere fleksible leveringer i Grønland, siger Søren N. Thomsen, CEO hos Blue Water Shipping.

Gennem de seneste år er Blue Waters forretning i Grønland vokset betydeligt, og firmaet håndterer i dag store mængder gods med skib og fly til og fra Grønland samt internt i Grønland. De større lagerfaciliteter i Nuuk vil øge Blue Waters muligheder for at servicere både nuværende og nye kunders behov.

Hos GFS er man tilfredse med at overdrage aktiviteter til netop Blue Water.

- Efter længere tids overvejelse har vi ønsket af afhænde disse dele af vores forretning, og vi har med Blue Water fundet et godt firma og en god samarbejdspartner, der vil kunne varetage de eksisterende kunders behov. Og vi er trygge ved, at Blue Water vil sikre den fremtidige drift til gavn for både kunder og medarbejdere, udtaler ejerne GFS.

I forbindelse med overdragelsen 1. oktober skifter nuværende GFS-direktør Ole Bøgh Ulriksen til Blue Water, hvor han bliver ansvarlig for at integrere de overtagede GFS-aktiviteter ind i Blue Water sammen med Lars Vajse, der er chef for Blue Waters kontorer i Grønland.