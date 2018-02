Blogger: Det interessante er det, Kina ikke fortæller

Der en pæn og rund tekst om Arktis, som den kinesiske stats informationsafdeling udsendte i slutningen af januar. I sin arktiske strategi taler Kina først og fremmest om alle de ting, som et vestligt publikum godt kan lide at høre.

Der tales om respekt og samarbejde og betydningen af, at Arktis forbliver et fredeligt of stabilt område. Miljøbeskyttelse og klimaforandringer har fået deres plads i strategien. Og så beskriver Kina, hvordan landet vil bidrage til en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Det gælder både mineraler, olie og de levende ressourcer. Også den arktiske turisme vil man bidrage til at udvikle.

Skibsruter

Derudover har Kina stor interesse i de skibsruter, der bliver tilgængelige i takt med at isen smelter. Heller ikke dette er der meget nyt i - Kina har talt om betydningen af den nordlige passage ved flere lejligheder.

Bloggeren Jichang Lulu mener, at teksten er skrevet til det publikum, der ikke forstår kinesisk. Derfor mener han, at

man i højere grad bør bide mærke i det, som strategien ikke omtaler. Og her lægger han i sær mærke til et område.

- Et andet ben i Folkerepublikken Kinas arktiske politik er den nationale sikkerhed, skriver han i et indlæg.

Han baserer denne vurdering på kendskabet til kinesiske tekster.

Interessen for den nordlige sejlrute skal ifølge Jichang Lulu også læses ind i denne sammenhæng.

- En del af betydningen af de arktiske sejlruter stammer fra betydningen af at undgå konfliktfyldte områder.

Satellitstation i Grønland

Men disse ruter skal sikres, og her er der huller i den kinesiske satellitovervågning. Kina mangler jordstationer, både til den videnskabelige overvågning og til deres udgave af et GPS-system kaldet Beidou-2.

Som vi og AG har fortalt om tidligere, så arbejder Kina netop på at etablere en satellitstation til forskningsformål i Grønland. En station, som samtidig vil kunne bruges til Beidou-2.

Det nye grønlandske projekt er derfor et vigtigt supplement til den eksisterende station i Kiruna i Sverige, vurderer Jichang Lulu.

Samlet set mener, at Jichang Lulu at den såkaldt arktisk strategi primært er et signal til internationale offentlighed.

- Som et produkt af partistatens udenrigspropaganda-apparat, udstikker papiret ikke retningslinjer for politikken og præsenterer heller ikke nye planer.

Jichang Lulu er et pseudonym, som bloggeren benytter.

