Bliv klogere på mytevæsner, ånder og dyr

Toke Brødsgaard Søndag, 25. november 2018 - 09:40

Bestiarium Groenlandica er en flot illustreret bog af Maria Bach Kreutzmann og syv andre nordiske kunstnere, der kommer på gaden 26. november.

Bag denne ligger mange timers researcharbejde. En stor del af den grønlandske kultur er en kæmpe skat af myter om ånder og andre væsner, der er blevet genfortalt gennem generationer fra egn til egn.

Det er med stor glæde at Maria Bach Kreutzmann efter flere års forskning får bogen i handlen Mats Bjerde

Illustrationerne er kreeret af en række grønlandske og nordiske kunstnere, der har vækket disse væsner til live.

Mere end et opslagsværk

Først og fremmest er bogen en alfabetisk introduktion til 67 af de væsner, ånder og dyr, der er kendt fra de grønlandske fortællinger. Der berettes om deres udseende og hvilke egenskaber de besidder, når informationen har været til at finde.

Foruden denne gennemgang behandler bogen historien omkring åndemanertraditionerne og om, hvordan væsnerne gennem tiden har forandret sig gennem overleveringen.

Påvirkning fra andre kulturer

Det vides ikke med sikkerhed, hvilke væsener der har deres oprindelse i Grønland og hvordan de oprindelige fortællinger om dem har været. Gennem tiden har mange kulturer påvirket fortællingerne.

Gennem sin research har Maria kunnet genkende referencer fra både nordiske folkeeventyr, fundet bibelske referencer og kunne genkende elementer fra canadiske myter. Dette påviser, hvordan de grønlandske inuitter har lånt lidt hist og her for at krydre på historierne.

Bogen beskriver 67 væsner kendt fra grønlandske myter og sagn – her Aajumaaq - illustreret af Maria Bach Kreutzmann

- Man har ikke set det som invasivt, men som en inspiration til at peppe historierne op, når de blev genfortalt under de lange, mørke arktiske dage og nætter. En slags historiefortællings- og lampeslukningsleg, om man vil, fortæller Maria Bach Kreutzmann.

Fascination af det skræmmende

Maria Bach Kreutzmann, der har en bachelor i computergrafik fra The Animation Workshop i Viborg, har selv som barn været mørkeræd og derfor taget kampen op mod de ukendte monstre.

Ud fra princippet om at hun ville kende til monstrene under sengen, har det i mange år luret i baghovedet, at hun ville forske i de grønlandske myter og sagn.

Det endelige skub i denne retning kom dog først, da hun i 2009 så en udstilling på kunstmuseet Louisiana om japanske tegneserier som kunst, hvor hun købte bogen “Youkai Attack! - The japanese monster survival guide”.

Brug bogen aktivt

- Jeg håber virkelig, at folk vil bruge bogen til inspiration til at lave nye og spændende eventyr, med deres helt egen flair, fortæller Maria Bach Kreutzmann.

Selvom hun sammen med sine researchere har læst sig igennem ca. 15.000 sider om grønlandske myter, ved hun, at der er flere finurlige væsner i landets fortællinger. Hun håber derfor også, at læserne vil kontakte hende med oplysninger, om dem de kender til, så disse også kan “indfanges” til fremtidig overlevering.

Den nye bog Bestiarium Groenlandica vil gøre os klogere på de væsner der omgiver os

Bogen, der udgives på forlaget Milik Publishing, bliver frigivet ved en lancering i Katuaq mandag d. 26. november kl. 10:00-21:00, hvor både researchteamet og illustrator, Christian Rex, vil være til stede. Til frigivelsen vil der være et oplæg om bogen, salg og signering, og så vil Nina Kreutzmann Jørgensen underholde med et par numre. Bogen har 160 sider og er udkommet både på grønlandsk, dansk og engelsk, og vil efterfølgende kunne købes i Atuagkat.