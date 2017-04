Blind mand vandt al opmærksomhed ved skakfest

Mange har svært nok ved at holde styr på de mange skakbrikker selv med åbne øjne. Så forestil dig at skulle gøre det med lukkede.

Sådan er det for Paulus Napatog, der lider af at være blind. Det er dog ikke nogen hindring for skakspilleren, der løb med det meste af opmærksomheden til den årlige skakfest i påsken i Ittoqqortoormiit, hvor den islandske skakklub Hrókurinn traditionen tro var vært.

Skakfest i påsken for 11. år i træk i Ittoqqortoormiit

Paulus Napatog vandt nemlig alle sine seks kampe i den store skakturnering langfredag og løb derfor med den samlede sejr.

Enestående gæstfrihed

- Det var en fantastisk fest. Paulus Napatoq er en utrolig flink mand trods sit handikap, og børnene i Ittoqqortoormiit er de bedste til skak i hele Grønland. Vi er yderst taknemmelig for endnu engang at møde den enestående gæstfrihed, siger Hrafn Jökulsson, formand for den islandske skakklub Hrókurinn.

Islandsk skakmester på besøg

Skakfesten startede allerede skærtorsdag, hvor skakspillerne i Ittoqqortoormiit fik mulighed for at spille mod den islandske skakmester Rober Lagerman. Han fik i flere tilfælde kamp til stregen og tre af spillerne formåede at spille remis mod ham.

I venskabelig skakdyst

Anden påskedag sluttede skakfesten med det årlige højdepunkt "Dagen for venskabet mellem Grønland og Island".

Vender snart tilbage

Den islandske skakklub kommer snart på besøg i Grønland igen.

- Nu i maj måned er der den årlige rejse til Nuuk, hvor vi glæder os meget at møde vores venner. Vi skal også til Kangerlussuaq, hvor vi var med til at stifte skakklub i 2016, siger Hrafn Jökulsson.

- Vores langsigtede mål er at besøge alle byer og bygder i Grønland med Glæde og Venskab som Fyrtårn, siger den islandske skakformand.