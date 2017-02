Blandet musikaften i Qaanaaq

Det bliver et blandet og vareieret program når Qaanaaqs idtrætshal i morgen aften slår dørene op for en musikaften.

Der bliver nemlig både trommesang, keyboardmusik, sang ledsaget af akustisk guitar og harmonika, samt ungdommelig rock’n roll.

De to kendte musikere Juaaka Lyberth og Leif S Immanuelsen kommer til at optræde flere gange i løbet af aftenen, som endda er delt i to halvdele.

Aftenens første halvdel indledes med unge trommesangere ”angakkut” (åndemanerne). Herefter varmer den unge pianist og keyboard spiller Anda Peter Karlsen op til aftenens gæster Juaaka & Leif. Juaaka & Leif vil underholde med akustisk musik og ind imellem vil Juaaka fortælle om sin musik og oprindelig grønlandsk folketro. Det unge rock & roll bandet ”Inuusuttuaqqat” (The Teenagers) kommet også på banen.

Musiker foreningen i Qaanaaq NIPEQAA vil stå for den anden halvdel af musikaften i Qaanaaq, der starter kl. 23.00.

Programmet vil byde på musik af forskellige bands som PUJU, TAQQAT og Qanooq-Jam, hvor de to gæstende musikere Juaaka & Leif vil jamme med i aftenens bands

Juaaka og Leif tyvstartede allerede med et arrangement i børnehaven i dag, og fortsætter med forskellige arrangementer indtil på tirsdag.