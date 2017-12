Der blæses til kamp mod nedgørende adfærd

Mange mennesker oplever store spændinger mellem grønlændere, mellem folk fra forskellige steder og mellem folk med forskellige sproglige forudsætninger, især mellem grønlandsk og dansk.

Stor udfordring

Forsoningskommissionen, som præsenterede sin betænkning i sidste uge, mener, at nedgørende adfærd er en af de store udfordringer, som Grønland står overfor i dag:

– Den nedgørende adfærd, som er typisk for et lille samfund, præger dagligdagen på en tyngende, negativ måde. Der er en udbredt opfattelse af, at dem, der oplever succes, bliver nedgjort. Tilflyttere fra andre byer eller lande er også blevet moppet kraftigt, fordi de taler en anden dialekt eller et andet sprog, siger kommissionen i et afsnit med overskriften »Vi bagtaler hinanden«.

Oplagt emne

– Nedgørende adfærd er et oplagt emne at tage op på arbejdspladserne, anbefaler kommissionen.

