Birna-mistænkt ud af isolation

Den unge grønlandske mand, der i seks uger har siddet isolationsfængslet i sagen om den dræbte Birna Brjánsdóttir, slipper for isolation, oplyser Gudberg Einar Jonsson til islandske medier.

Grønlænderens forsvarer har adskillige gange klaget over, at det var nødvendigt at isolationsfængsle den mistænkte mand. Politiet mener nu, at manden ikke kan påvirke den videre efterforskning.

På torsdag skal han igen for retten, og nok en gang vil politiet kræve, at han skal fortsætte varetægtsfængslingen.