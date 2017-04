Birna-mistænkt er nu fuldstændig renset

Mandens forsvarsadvokat Unnstein Örn Elvarsson oplyser til Sermitsiaq.AG, at han i fredags fik besked på, at politiet har droppet den sidste rest af sigtelse mod ham.

Læs også: En af de sigtede bliver løsladt

For en måned siden besluttede islandsk politi at løslade manden, men samtidig opretholdte man sigtelsen mod ham. Forklaringen var, at han med sigtelsen fik en form for beskyttelse, fordi det gav ham ret til fortsat at have en advokat, hvis politiet skulle få grund og anledning til at inddrage ham i sagen påny.

Enhver mistænkeliggørelse fjernet

Men nu er den sidste juridiske mistænkeliggørelse fuldstændig fjernet fra den unge mand.

Læs også: Birna-løsladt ramt af traumer

- Jeg ringede til min klient i fredags, og han blev naturligvis meget glad for at høre, at han nu endeligt er helt fritaget for mistanke, oplyser Unnstein Örn Elvarsson, der han fortælle, at sagen har belastet den unge mand hårdt.

- Men han er nu i arbejde, og da jeg overbragte ham den gode nyhed, var han ude på en trawler for at fiske, oplyser forsvarsadvokaten.

Læs også: Birna-mistænkt er nu tiltalt for drab

Tilbage står en anden unge grønlandsk mand, der i sidste uge fik ændret drabssigtelsen med en tiltale for drab og tiltale for at smugle 20 kilo hash.

Uvist hvornår retssagen starter

Han fik forlænget sin fængsling yderligere i to uger. Hvornår sagen kommer for retten i Island er endnu ikke afgjort.