Birna-løsladt ramt af traumer

En 24-årig ung mand fra Maniitsoq blev ufrivilligt hængt ud i medierne med navn og billede som medskyldig i det opsigtsvækkende drab på den unge islandske kvinde Birna Brjánsdóttir, der forsvandt fra Reykjavik den 14. januar.

Den 2. februar blev han løsladt og bliver altså ikke længere anset som drabsmand.

Isolationsfængslet

- Det har taget hårdt på den unge mand at være isolationsfængslet i et land, han ikke kender og et sprog, han ikke snakker. Men nu er han hjemme i vante omgivelser, siger hans forsvarsadvokat Unnsteinn Örn El- varsson.

- Hans familie og kæreste, har hele tiden troet på hans uskyld, siger han.

Da han sad isoleret, snakkede forsvareren med sin klient to-tre gange om dagen. Nu kan der gå dage imellem kontakten mellem forsvarer og klient.

Læs historien om, hvordan den unge mand kommer til hægterne igen. Køb AG via linket herunder: