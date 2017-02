Birna Brjánsdottir bisat

Blandt flere hilsner var der også en fra den islandske biskop Agnes M. Sigurðardóttir.

Efter begravelsen mødtes familie og venner i en af kystvagtens hangarer.

Donationer i stedet for blomster

På forhånd havde familien bedt pressen om at være tilbageholdende med at tage nærbilleder af de sørgende. Og familien opfordrede for nogen dage siden, at man i stedet for blomster skulle donere bidrag til organisationen Iceland Search And Rescue, der havde bistået med eftersøgningen af den myrdede kvinde, der blev fundet, skyllet op på en strand.

Læs også: Sigtet er nu løsladt

En grønlænder er fortsat fængslet og sidder i isolation, sigtet for mord. En anden grønlænder, der blev løsladt i går er nu vendt hjem til Grønland.