Birna begraves fredag

I stedet for blomster og kranse har familien bedt om, at man donerer penge til redningstjenesten landsbjörg SAR, som stod for den store eftersøgning af Birna Brjánsdôttir, skriver det islandske medie Iceland Monitor. Mere end 700 deltog i flere dage i eftersøgningen af den forsvundne pige.

I otte dage var Birna forsvundet, og hun blev først fundet på en strand, hvor hun var skyllet op fra havet. Politiet mener at kunne fastslå, hvor Birna var blevet smidt i havet efter at have undersøgt strømforholdene i området.

To grønlandske fiskere sidder fortsat varetægtsfængslet, sigtet for mord i sagen.