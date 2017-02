Binzer: Vi skal tilbage til rødderne for at skabe en fremtid

Michael Binzer er ivrig som altid, når det er et af de emner, som han brænder for. Og spørgsmålet om at skabe en stærkere iværksætterkultur i Grønland er helt åbentlyst et af disse emner.

- Vi skal vække drømmen om, at man vil forsørge sig selv, siger han, da Sermitsiaq.AG fanger ham i en frokostpause.

I går offentliggjorde Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med Nordisk Ministerråd en rapport, der viser, at iværksætterkulturen er svagt udviklet i Grønland. Emnet er i det store og hele fraværende på skoleskemaet.

Iværksætteri i børnehaven

Michael Binzer, der i dag arbejder som konsulent, er enig.

- Vi skal have det ind som fast fag i folkeskolen, fastslår han og tilføjer efter et splitsekunds tænkepause:

- Vi skal faktisk allerede starte helt nede i børnehaven.

Fangerne havde iværksætterånden

Og selvom Michael Binzer i flæng bruger moderne managementfraser som 'mindset', så mener han, at det i virkeligheden handler om at finde tilbage til noget af det oprindelige i den grønlandske kultur.

- Det historisk ironiske er, at vore forfædre jo havde en stærk iværksætterånd dengang, de var fiskere og fangere, siger han.

Passiv forsørgelse

Men lige præcis når det gælder denne trang til at forsørge sig selv, så mener Michael Binzer, at rigsfællesskabet har været alt andet end en velsignelse.

- Bloktilskuddet har vænnet os til at leve af passiv forsørgelse. Vi har fået frataget ansvaret, mener han og peger på, at først kolonitidens alfaderlige styring af Grønland og siden kopieringen af den danske velfærdsstat har været en dårlig kombination, når det handler om at bevare den oprindelige iværksætterånd.

Kræver storstilet indsats

Derfor mener han også, at både de offentlige og private aktører må gå helhjertet ind i arbejdet med at genskabe drømmen om selvstændig forsørgelse blandt de unge.

- Departementet for erhverv og departementet for uddannelse må stille sig i spidsen for en koalition, der får det her ind i uddannelsesinsitutionerne, og det skal ske med opbakning fra erhvervslivet, siger han.

Island kan være forbillede

Michael Binzer mener, at rollemodeller er helt afgørende for, at unge får lyst til at starte en egen virksomhed.

- Hvis der er miljøer og omgivelser, hvor for eksempel forældrene i forvejen driver selvstændige virksomheder, kan jeg se, at iværksætterånden blomstrer.

Ser vi på nabolandet Island, så er det præget af en meget stærk iværksætterånd. Og der er bestemt inspiration at hente.

- De har meget af den stædighed og udholdenhed, der skal til. De har en meget stærk vilje til at være økonomisk uafhængige.

- Det er præcis de ting, vi skal genfinde, mener altså Michael Binzer.