Bilvrag fjernes fra Nuuks gader

De efterladte bilvrag skal fjernes fra Nuuks gadebillede.

Derfor gennemfører Forvaltningen for Anlæg og Miljø i Kommuneqarfik Sermersooq en indsats mod udtjente køretøjer som står ulovligt rundt omkring i byen.

- Der findes rigtig mange gamle og udtjente biler som står og skæmmer bybilledet. Ligeledes finder vi også en god del udtjente biler som er efterladt eller gemt af vejen på afsides steder i udkanten af byen, siger fagchef for Drift og Miljø afdelingen, Frank Rasmussen.

- Det er naturligvis utilfredsstillende og et problem som vi nu forsøger at komme til livs. Vi har derfor gennem de sidste par måneder behandlet omkring 100 udtjente og henstillede biler hvor ejeren ikke har givet sig til kende.

Regning til ejerne

At fjerne gamle og udtjente biler er ikke omkostningsfrit for kommunen. Derfor vil kommunen forsøge at inddrive betaling for behandlingen bilerne fra seneste registrerede ejer.

- Når vi ser gamle og udtjente biler i byen, som bare er henstillet, forsøger vi at finde ejeren ved fremlysning. Reagerer ejeren ikke inden for fremlysningsperioden og vi vurderer at bilen er affald, bliver bilen miljøklargjort og efterfølgende presset og sendt til jernskrot i Danmark. Og sådan vil det også være i fremtiden, siger Frank Rasmussen.

I forbindelse med miljøklargøringen finder kommunens folk ofte bilens stelnummer og ved hjælp af motorregisteret kan de finde frem til bilens seneste ejere. Disse ejere kan forvente henvendelse fra kommunen.

- Det vil helt sikkert være billigere for ejerne selv, at aflevere gamle og udtjente biler i henhold til vejledningen til affaldscenteret.

Affaldscenteret har udarbejdet detaljerede lister over hvad miljøklargøringen omfatter, således borgeren enten selv kan foretage miljøklargøringen eller lade et af byens mange værksteder foretage miljøklargøringen. Efter miljøklargøring kan bilen indleveres til Affaldscenteret efter de gældende regler.

I øjeblikket har affaldscenteret fokus på personbiler, men den næste skrid bliver andet efterladt skrot.