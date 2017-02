Billigste misbrugsbehandling vandt udbuddet

Katsorsaavik Nuuk har sat sig tungt på misbrugsbehandlingen i landet. Det sker efter at hele området blev sendt i udbud i efteråret.

Udbuddet blev delt op i ni deludbud, men det forhindrede ikke Katsorsaavik Nuuk at overtage hele området, da de vandt samtlige ni deludbud.

Det fremgår af et svar på et §37-spørgsmål stillet af Karl-Kristian Kruse (S).

Fire bød ind

Der har været ialt fire tilbudsgivere, der har budt på en eller flere ad deludbuddende.

- Alle tilbudsgivere har således haft samme mulighed for at indgive tilbud og til at komme i betragtning ved tildelingen, hvis de opfyldte betingelserne i kravspecifikationen, skriver naalakkersuisoq for sundhed, Agatha Fontain (IA) i sit svar til Karl-Kristian Kruse (S).

LÆS: Kruse kritiserer monopol på misbrugsbehandling

Det fremgår også af både svaret og udbudsmaterialet, at tilbuddene er blevet bedømt på den bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Kvaliteten ikke dokumenteret

Men i realiteten kom kvaliteten ikke til at spille nogen rolle for tildelingen.

- Ingen udbydere af misbrugsbehandling i Grønland kan i dag dokumentere, at deres resultater er bedre end andre udbyderes, skriver Agathe Fontain (IA) videre.

Hun vurderer, at metoderne derudover ligner han ganske meget.

- Det gør pris til en vægtig faktor og her var der på mange af udbuddene en faktor to i prisforskel, fastslår hun.

Ingen undersøgelse af hvor godt behandlingen virker

Når man i realiteten ikke kender effekten af de forskellige behandlinger, så skyldes det imidletid, at sundhedsdepartementer ikke tidigere har interesseret sig for dette.

LÆS: Aner ikke om misbrugsbehandling virker

Det frem går af et tidligere svar, som Agathe Fontain (IA) har givet til Randi Vestergaard Evaldsen (D).

- Succesrater har ikke tidligere kunnet vurderes, idet efterbehandlingen har været anonym og da der ikke var krav omkring registrering af behandlingssucces i det tidligere udbud, skrev Agathe Fontain (IA) i midten af januar.

Ved tidligere udbud har det således ikke været et krav, at behandlerne skal dokumentere, hvo godt deres behandling virker.

Nyt register skal rette op

Det skal der først nu rettes op på, hvor der bliver oprettet en national misbrugsdatabase, hvor alle patienter bliver fulgt i et år efter endt behandling.

Karl-Kristian Kruse kritiserer i begrundelsen af sit spørgsmål, at han mener, at erfarne alkoholbehandlere nu ikke kommer på banen i det han kalder et monpol til Katsorsaavik Nuuk.