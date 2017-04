Billigere brændstof

Prisen på Gasolie, Petroleum og Benzin sænkes med 20 øre pr liter.

Polaroil´s detailpriser fra 1.april 2017 bliver således:

Gasolie/diesel: fra 5,75 kr. til 5,55 kr. pr. liter, inklusive miljøafgift på 10 øre/l.

Petroleum: fra 5,86 kr. til 5,66 kr. pr. liter, inklusive miljøafgift på 10 øre/l.

Benzin: fra 5,60 kr. til 5,40 kr. pr. liter, inklusive miljøafgift på 10 øre/l.

Prisnedsættelsen er den 5. i rækken, siden september 2014, hvor verdensmarkedspriserne begyndte at falde. Det betyder at brændstofpriserne nu er faldet med 1,10 kr. pr. liter siden sommeren 2014. Prisreduktionen på 1,10 kr. pr liter betyder at det nu er ca. 135 mio. kr. billigere pr år for forbrugerne, end det var 2014.

Forbrugerpriserne på brændstoffer er nu kommet på niveau med priserne for 6 år siden.