Billig sommerferie i Europa

Hvis man planlægger en storbyferie i Europa, er det en god ide at nærstudere rapporten Worldwide Cost of Living 2017 fra The Economist.

I den kan man nemlig læse, hvor der er henholdsvis billigst og dyrest at opholde sig, når man tager på storbyferie i såvel Europa som i resten af verden.

Blandt de ti dyreste

I København får man ikke meget ud af sine feriepenge, fremgår det. Den danske hovedstad er ikke kun blandt Europas dyreste, byen er helt oppe i topti på verdensplan kun overgået af byer som New York, Paris og Tokyo. Singapore er til gengæld den dyreste.

Øst er billigst

Hvis man leder efter et billigere alternativ på det europæiske kontinent, skal man vende blikket mod det tidligere Østeuropa.

Bukarest i Rumænien, Sofia i Bulgarien, Warszawa i Polen og Prag i Tjekkiet er ifølge undersøgelsen alle blandt de ti billigste storbyer, når det gælder daglige udgifter til blandt andet mad, drikkevarer og transport.

Europas fem dyreste byer

Zurich

Geneva

Paris

Copenhagen

Oslo

Og de fem billigste:

Sofia

St Petersburg

Kiev

Bucharest

Almaty

Kilde: The Telegraph