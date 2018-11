Billeder: Varme pølser i det kølige vejr

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 15. november 2018 - 14:31

Borgerne i Nuuk havde torsdag mulighed for at få varm pølse med brød i et ellers køligt vejr.

Det skete i forbindelse med Inatsisartuts tredjebehandling af lufthavnspakken, og Kommuneqarfik Sermersooq stod bag arrangementet ved Inatsisartut-salen.

Cirka 500 pølser og brød var klar til at blive serveret, hvor der også var underholdning med musik fra Simon Lynge og Malu og Rita Falck-Petersen.

Sermitsiaq.AG har talt med borgere i forbindelse med arrangementet:

Leiff Josefsen

Aggu Christensen: - Det er rigtig godt at deltage her, hvor alle er glade og smilende. Men jeg er meget i tvivl, om jeg skal være enig i lufthavnspakken. Både USA og Danmark skal være indblandet, hvilket vil betyde, at vores selvstændighed kommer længere væk. Jeg vil hellere opnå selvstændighed, og det er det vigtigste, mener jeg. Jeg er imod lufthavnspakken, men jeg deltager her, på trods af, jeg har en anden holdning. Pølserne smager rigtigt godt.

Julie Nielsen: - Det er et virkeligt godt arrangement. Jeg er stor tilhænger af lufthavnspakken, og jeg synes faktisk, at arbejdet har taget alt for langt tid. Det vil være en stor gavn til hele landet, derfor kan jeg ikke forstå, hvorfor det har taget så lang tid med at beslutte det. Endelig sker der noget.

Philip M. Josefsen: - Lufthavnspakken er ikke den bedste løsning. Lyden af flyvemaskinen vil være forfærdelig til dem der bor i Nuussuaq. Og jeg vil være meget imod, hvis Narsarsuaq og Kangerlussuaq skal lukkes, for de vil jo blive nødt til at flytte til et andet sted. Jeg stiller spørgsmålstegn over det, der nu er i gang med at blive besluttet, og politikerne tager beslutningen alt for hurtigt. Alle borgere burde have blevet inddraget.

Miki Pedersen: - Jeg har ingen holdning til dette arrangement. Og jeg har ikke fuldt med i debatten. Jeg kom her, da der serveres pølser. Med hensyn til lufthavnen her, vil det være godt, hvis den bare er stor og funktionel. Da jeg bor her, vil det være dejligt, at der vil være mulighed for at flyve herfra direkte til Danmark. Men hvis det bliver dyrt for os, vil jeg selvfølgelig være imod det.

Nukaaraq Hammeken: - Jeg synes, at det er okay, at der vil blive bygget større lufthavne. Men da jeg rejser ikke så meget, har jeg i første omgang været tøvende med det, for det vil jo koste rigtig mange penge. Jeg tænker derfor på, at jeg vil være med til at betale for dem, der rejser meget. Jeg håber på, at det vil blive billigere at rejse, så jeg også får mulighed for at se andre steder.