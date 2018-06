Billeder: Våd nationaldag i Narsaq

Tryk på pilen til højre eller venstre for at se billeder fra nationaldagen i Narsaq

John Rasmussen Torsdag, 21. juni 2018 - 15:42

Dagen startede med foreningernes fanemarch fra Gammelhavn til plænen foran kommunekontoret, hvor flaget blev hejst til tonerne af korsang.

Derefter fortrak borgerne til tørvejret inde i forsamlingshuset, hvor kommunen var vært ved et velbesøgt morgenkaffebord.

Her oplæste kommunalbestyrelsesmedlem Benjamin Kielsen (S) borgmesterens nationaldagstale, hvori hun blandt andet sagde at "vi skal videreudvikle hele Sydgrønland gennem samarbejde" og "vise respekt om vores identitet som et folk, og skabe et samfund hvor der er lighed for alle uanset hvor de er født".

Han sluttede af med "også vise medansvarlighed, sammenhold og solidaritet, for det er fællesskabet der skaber vores resultater".

Derefter var der gudstjeneste, sælfangst konkurrence og kajakopvisning, igen med kommunalbestyrelsesmedlem Benjamin Kielsen (S), som dog havde glemt at tage sin velkendte harmonika med i kajakken.

Sælfangstkonkurrencen blev vundet af Angutitsiaq Isbosethsen.

Eftermiddagens program med opvisninger og underholdning er på grund af vejret, flyttet til idrætshallen, dog minus madlavningen over åben ild, da hverken brandvæsenet eller hallens personale syntes det var en god idé.

Aftenen slutter med dansemik og festfyrværkeri.