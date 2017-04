Da valglokalerne åbnede klokken 9 her til morgen, var der traditionen god tilstrømning fra dem, der ville afgive deres stemme tidligt.

Blandt dem var der naturligvis en hel del partimedlemmer.

I Nuuk bor som bekendt en hel del af partiernes spidser, og det er således muligt at spotte et kendt ansigt eller to på de billeder, som vores fotograf Leiff Josefsen optog her til morgen.