Billeder: Rejsegilde til den kommende alderdomshjem

Der blev serveret pølser, sodavand, kaffe, the og kager til de mange fremmødte. Det oplyser Kommuneqarfik Sermersooq i en pressemeddelelse.

- Det har været en lang proces. Vi har siden kommunesammenlægningen i 2009 kæmpet for at få realiseret drømmen om et nyt alderdomshjem i Paamiut, og nu er det endelig lykkedes. Jeg vil meget gerne takke alle de mennesker og firmaer, der har været involveret i virkeliggørelsen af dette projekt, sagde borgmester Asii Chemnitz Narup blandt andet i sin velkomstale.

Plads til 24 ældre

Formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, Charlotte Ludvigsen, holdt også en tale.

- Jeg vil meget gerne takke jer alle sammen, for at vi er nået her til. Vi glæder os til åbningen, ikke mindst de kommende brugere. Der bliver plads til 24 ældre og i 2040, kan vi forvente dobbelt så mange brugere.

Alderdomshjemmet forventes at stå klar til efteråret. Byggeriet er på 1951 m2 og har kostet 56 millioner kroner. Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret har i fællesskab finansieret byggeriet.

Lokal arbejdskraft

Byggeleder Finn Olesen fra Frederikshåb Betoncentral er også yderst tilfreds med byggeriet.

- Vi har indtil dags dato kun benyttet lokal arbejdskraft, og det er vi meget stolte over. Det er dejligt, når man investerer pengene her i landet, men at man også lokalt magter at fuldføre opgaven. Det er virkelig dejligt, siger Finn Olesen, og fortsætter:

- Vi har brugt 825 kubikmeter beton, og det er enormt, i forhold til det vi har lavet tidligere. Jeg er virkelig stolt over alle de håndværkere, der har været med til at bygge det kommende alderdomshjem.