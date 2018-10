Billeder fra Aasiaat: Vellykket demonstration mod selvmord

redaktionen Tirsdag, 30. oktober 2018 - 17:39

Fra klokken 12.00 var der demonstration mod selvmord i hele Grønland i dag, tirsdag.

Den stille demonstration blev holdt for at mindes selvmordsofre samt at støtte pårørende. Her blev der krævet, at der kommer mere hjælp til dem, der har det svært i livet, og for at vise et stort ønske om, at politikerne i Inatsisartut skal handle nu.

Som alle andre byer, var der optog i Aasiaat.

Læs: Mange mennesker deltog ved demonstration mod selvmord