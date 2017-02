Bilist bønfalder kommune efter chok-oplevelse

Miraklet var, at hendes bil ikke ramte nogen mennesker i vejkanten. Hun mistede fuldstændig kontrollen over bilen, da hjulene pludselig kom ud af de dybe spor med is-kanter.

Liss Stender, der har boet i Nuuk i 30 år og derfor er erfaren med forholdene om vinteren og vigtigheden af at køre langsomt, fortæller til Sermitsiaq.AG:

"Tænk hvis..."

- Her til morgen blev jeg slynget ud af is-sporet, og bilen hvirvlede rundt. Det er et mirakel, at der ikke skete nogen noget. Det skete tæt ved busstoppestedet ved Eqqalualinnguit og skete i myldretiden. Tænk hvis jeg havde ramt en voksen, et barn eller var kørt frontalt ind i en modkørende, siger Liss Stender, der forklarer, at hastigheden kun var 30 km i timen.

Hun bønfalder kommunen om at få skrabt i bund på vejene, så de dybe spor fjernes. Og hun mistænker samtidig kommunen for at spare på snerydningen, oplyser hun.

Driftschef Frank Rasmussen fra Kommuneqarfik Sermersooq, og som har ansvaret for snerydningen i Nuuk, oplyser, at der ikke er sparet på snerydningskontoen.

Farbare veje har førsteprioritet

- Men førsteprioritet i snerydningen er at gøre vejene farbare. Dernæst er det vores opgave at få skrabet isen i bund, hvor det er påkrævet, fortæller Frank Rasmussen.

- Jeg kan ikke afvise, at der nogle steder er et problem, og så bliver vore entreprenører pålagt at fjerne isen, fastslår driftschefen, der har snevagter til at kontrollere, om entreprenørerne, der har snerydningsopgaven, gør deres arbejdet godt nok og i forhold til de kontrakter, der er indgået.

Frank Rasmussen oplyser, at kommunen gerne modtager henvendelser om problemer med dybe spor, så der kan blive taget affære.

Vejen undersøges

- I denne sag vil vi naturligvis kigge på vejen ved Eqqalualinnguit, understreger driftschefen, der gør opmærksom på, at der er faldet usædvanligt meget sne i år i forhold til normalen for en vinter i Nuuk.

Vagtchefen for politiet i Nuuk, Brian Thomsen, oplyser, at man ”heldigvis” ikke har registreret alvorlige hændelser på grund af dybe spor på vejene.

- Vi har ikke modtaget flere henvendelser i forhold til tidligere år på denne årstid, fortæller vagtchefen, der ikke erindrer, at der i år skulle have været sket alvorlige ulykker med personskade.

Kør efter forholdene

- Vi kan og med henvisning til færdselsloven henvise til, at bilisterne skal køre efter forholdene, så man undgår den beskrevne situation, siger Brian Thomsen til Sermitsiaq.AG.

I januar faldt der fem gange så store snemængder i Nuuk i forhold til gennemsnittet, viser tal fra Danmarks Meteorologiske Institut.