Bikinipige lokker turister til

Den populære vlogger Sorelle Amore, der blandt andet har lavet modeloptagelser iført bikini i sneen, blev inviteret og sponsoreret af Visit Greenland og Air Greenland i et forsøg på at åbne unge turisters øjne for mulighederne i Grønland.

- Vi har arrangeret hendes ophold her, fordi hun kan skabe synlighed på nogle markeder, der er relevante for os, siger administrerende direktør Anders Stenbakken, Visit Greenland.

Set af 20 mio.

Sorelle Amore har fra sin aktuelle bopæl i Island skab meget opmærksomhed med de videoer, hun lægger på nettet. Ikke mindst har hendes bikini-serie, Bikini in the snow, fået omtale. Den er blevet vist i aviser over hele verden, og Sorelle Amore gør selv opmærksom på, at hun er nået ud til i alt 20 millioner mennesker.

Den succeshistorie har Visit Greenland helt bevidst valgt at koble sig på, da turistorganisationen via sine redskaber på de sociale medier så, hvor mange der på kort tid er begyndt at følge den unge australier.

- Vi tiltrækker i stigende omfang yngre turister. Plus 50 år fra Danmark er stadig den største gruppe, men markedet vokser i øjeblikket i USA, Tyskland, England og Frankrig, siger Anders Stenbakken til Sermitsiaq.AG.

Grønland for de unge

Det anerkendte magasin National Geographic har da også sat Grønland på sin cool-list, som er en liste over destinationer, der er interessante for netop de unge såkaldte hipsters.