Bezinkortet gav knæk i lang politisk karriere

Walter Turnowsky Torsdag, 18. oktober 2018 - 08:00

Det var en ellers solid og stabil politisk karriere, der først kom i slingrekurs og siden fik et brat tilbageslag, da Doris J. Jensen i går kom et mistillidsvotum i forkøbet og meddelte, at hun trækker sin som naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsvæsen.

For selvom Doris J. Jensen - eller blot Doris som de fleste kalder hende - endnu ikke er fyldt 40 år, så kan hun allerede se tilbage på en politisk løbebane, vor hun har bestridt en del fremtrædende poster. Hun har flittigt stillet op ved et stort antal valg, både lokalt, nationalt og til Folketinget.

Valgt som 24-årig

Som ung blev hun aktiv i Siumuts Ungdom i Aasiaat, og som 16-årig kunne hun kalde sig formand for lokalforeningen. Hurtig blev hun også bestyrelsesmedlem i Siumut og siden landsformand for Siumut Ungdom.

Doris J. Jensens politiske poster 2018 – Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

2018 -2018 Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning

2016-2018 Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke

2014-2016 Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde

2011-2014 Folketingsmedlem

2009 Stedfortrædende folketingsmedlem

2009 –2011 Kommunalbestyrelsesmedlem Kommuneqarfik Sermersooq, 2. viceborgmester

2006-2008 Kommunalbestyrelsesmedlem Nuup Kommunia

2005-2006 Landstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

2002- Medlem af Landstinget Kilde: Naalakkersuisut

I 2002 blev hun som kun 24-årig valgt til landstinget. Kun tre år senere fik Doris J. Jensen sin første ministerpost som landsstyremedlem for kultur, uddannelse, forskning og kirke.

I 2007 tog hendes karriere et nyt spring fremad, da hun opstillede til Folketinget og fik et flot resultat - i Siumut kun overgået af Lars-Emil Johansen. Da han trak sig i 2009, kunne Doris J. Jensen indtage pladsen på Christiansborg. I 2011 blev hun valgt til Folketinget af egen kraft og overgik endda tydeligt Lars-Emil Johansens stemmetal fra fire år tidligere - hun fik 5.621 stemmer mod hans 3.584.

Formandskamp i 2014

Men selvom hun var populær blandt Siumut-vælgerne, så gjorde det samme sig ikke altid gældende hos kommentariatet på nettet, der hæftede til tider lidet flatterende øgenavne på hende.

Doris J. Jensen forfulgte også sin kommunalpolitiske karriere og blev i 2009 viceborgmester i Kommuneqarfik Sermersooq.

Da Aleqa Hammond i 2014 måtte trække sig som formand for Siumut efter bilagsskandalen, kastede Doris J. Jensen sig ind i formandskampen, men kunne ikke mønstre opbakning. Hun og Nick Nielsen måtte begge nøjes med kun to stemmer. Kim Kielsen blev en klar vinder med 44 stemmer og Lars-Emil Johansen fik 17.

Men selvom hun stillede op mod Kim Kielsen, førte det ikke til noget modsætningsforhold mellem de to. Kim Kielsen har gang på gang placeret hende på centrale poster, og Doris J. Jensen har pligtopfyldende søgt at løse de opgaver, som hun er blevet sat til. Efter valget i 2014 blev hun således udnævnt til naalakkersuisoq for sundhed og nordisk samarbejde, og hun tog orlov fra Folketinget.

Da Nick Nielsen skulle ud af Folketinget

Men kun godt et år senere fik Kim Kielsen brug for hende i forbindelse med en politisk manøvre. Doris. J. Jensens stedfortræder i Folketinget, Nick Nielsen var kommet for skade at sige fra talerstolen, at Naalakkersuisut havde haft kendskab til problemerne med servicekontrakten i Pituffik. Det blev Kim Kielsen så fortørnet over, at han ville have Nick Nielsen fjernet fra sin post som folketingsmedlem. Måden det kunne ske på var, at Doris J. Jensen indtog sin plads i Folketinget igen i nogle måneder frem til folketingsvalget senere på året.

Herefter fik hun sin post som ansvarlig for sundhedsområdet tilbage. Efter en afstikker til uddannelse, kultur, forskning og kirke vendte hun tilbage til sundheden efter valget i foråret.

Ved den seneste koalitionsomdannelse for under to uger siden, fik hun så ansvaret for hele to af de tunge politikområder, nemlig sundhed og sociale anliggender. Men den funktion kom hun aldrig til at udfylde inden sagen om hendes benzinkort begyndte at rulle.

Ved sin 40-års fødselsdag senere på måneden vil Doris J. Jensen for første gang i mange år være menigt medlem af Inatsisartut. Herfra har hun mulighed for at arbejde på at genopbygge sin politiske karriere.

Kilder: Naalakkersuisut, valg.gl, Wikipedia, Sermitsiaq.AG.

