Her er beviset i borgmester-drama

De to forhandlingsledere Hans Aronsen (IA) og Otto Jeremiassen (Siumut) har i en fælles erklæring oplyst, at den kommende borgmester bliver IA-stemmeslugeren Ane Hansen.

De har begge på vegne af deres partier udsendt den samme pressemeddelelse. Og senest er der nu kommet foto-dokumentation for, at opbakningen blandt de øvrige 10 medlemmer er reel.

Det er sket ved at videresende den underskrevne aftale til medierne.

Fjerner enhver tvivl

Så skulle enhver tvivl være fjernet om, hvem der i de næste fire år skal lede Qaasuitsoq Kujalleq.

Årsagen til de mange meddelelser skyldes forløbet, hvor Enok Sandgreen fredag udråbte sig selv til borgmester, efter at han havde indgået en aftale med Atassut-medlemmet Naja Petersen.

Hvad Enok Sandgreen imidlertid ikke var klar over, så havde han ikke sine Siumut-kollegers opbakning, som hellere så et bredt flertal bag den kommende sydkommune.

Sandgreen tavs

Det er endnu uvist, om Enok Sandgreen og Nikolaj Jeremiassen forlader Siumut eller stiller sig bag nattens flertal. Såvel Ane Hansen som Otto Jeremiassen understreger, at begge medlemmer er velkomne til at indgå i flertallet og for Jeremiassen blive i Siumuts gruppe.

Det er ikke lykkedes Sermitsiaq.AG at få kontakt til Enok Sandgreen, idet han hverken tager sin mobiltelefon eller svarer på SMS.

Dermed er det ikke slut på dramaet i partiet Siumut. Men alene slut med et kaotisk forløb om, hvem der skal sidde i borgmesterstolen.