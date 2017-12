Bevilling til ny KNR-bygning på 70 millioner fjernet

Naalakkersuisut og Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg afsatte penge til projektering af tre havne i sidste uge. Det viser sig, at mange af pengene er hentet fra en bevilling til KNRs nye mediehus, der ellers er allerede er projekteret.

Spild af samfundets penge

KNRs direktør, Karl-Henrik Simonsen, undrer sig over Naalakkersuisuts og og Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalgets prioritering.

- Selvfølgelig er jeg utroligt skuffet over at 70 millioner, der blev bevilliget for en del år siden, nu er blevet fjernet. I mellemtiden, siden dengang de blev bevilliget, har man igangsat projektering af KNR- og Mediebyggeriet hele tre gange. Og det viser sig nu at have været spild af samfundets penge, udtaler direktøren til KNR.gl.

Han påpeger samtidig, at de nuværende faciliteter i KNR ikke er tidssvarende og har svært ved at forstå, hvorfor projektet bliver stoppet så sent i processen.

Langt i processen

- Vi har været langt i processen med at planlægge et nyt tidssvarende mediehus. Og så bliver det nu stoppet med et pennestrøg. Det, synes jeg, er utroligt kedeligt og træls, både for os i KNR, men også for borgerne i hele Grønland, Karl-Henrik Simonsen, ifølge KNR.

I forbindelse med offentliggørelsen af midlerne til tre nye havneanlæg, sagde naalakkersuisoq for infrastruktur, Erik Jensen (S), at anlæggene vil får stor betydning for en lang række borgere, og turismeudviklingen i Kangerlussuaq.