Bestyrelsesformand har tillid til RAL-ledelsen

I en mailudveksling, som avisen AG havde fået indsigt i, blandt RALs store erhvervskunder, bliver der ikke lagt fingre imellem med hensyn til at kritisere rederiet.

Flere omkostninger

- Få nu styr på de helt generelle og basale ting, lød det fra en af kunderne.

En anden, direktør i Qajaq Trawl, Søren Brandt, kræver, at bestyrelsesformanden udskiftes. Søren Brandt forklarer, at virksomheden har fået yderligere udgifter på 200.000-300.000 kroner om året, fordi RAL ikke længere vil hente fyldte containere på den gamle havn – derfor skal de køres frem og tilbage mellem den nye og den gamle havn.

- Vi har prøvet at gå til direktøren, og så indkaldte vi bestyrelsesformanden. Men han fatter heller ikke de praktiske problemer, vi har. Efter at den nye havn er åbnet, er alting blevet væsentligt ringere for i hvert fald trawlerlosninger, siger Søren Brandt til AG.

Uundgåeligt

Fyringskravene har RAL's bestyrelsesformand Kuno Fencker ingen kommentarer til. Han fastholder, at selv om det seneste års tid har været usædvanligt problematisk, har det også været uundgåeligt. Hvad angår Nuuks nye havn, er den politisk besluttet.

- På det personlige plan er jeg egentlig et ret utålmodigt menneske, men i det her tilfælde er det nogle meget store forandringer, der er sket i Grønland. Vi har fået en ny havnestruktur og der har været rigtig mange udfordringer, der har skullet løses med RAL, og det er også derfor RAL har skiftet næsten hele ledelsen. Da IT-systemet blev udskiftet for over 20 år siden, var problemerne altså endnu større – dengang havde vi bare ikke sociale medier. Man skulle nok have handlet for fem år siden for at få skiftet det her IT-system ud, for der er simpelthen ikke nogen i verden, der længere supporterer det. Nu kan vi i det mindste levere, selv om man ikke har samme performance, som vi havde for et halvt år siden., siger Kuno Fencker.

Vi skrider ind

Er det acceptabelt for dig som bestyrelsesformand, at der fortsat er store problemer efter næsten et år, eller er det på tide at du skrider ind?

- Selvfølgelig skrider vi ind. Vi er konstant med på det her. Men bestyrelsen er ikke dem, der kører driften. Vi har fuld tillid til den ledelse der er nu, til at kunne løse de opgaver og udfordringer, Royal Arctic Line har, siger Kuno Fencker.

