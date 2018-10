Besøgscentre skal drives af eget selskab

Walter Turnowsky Tirsdag, 23. oktober 2018 - 10:37

Besøgscentre efter samme model som det kommende isfjordscenter i Ilulissat skal være en af hjørnestenene i landets turismestrategi. Nu skal de samles i en selvejende institution.

Planen har fra lanceringen i 2015 været, at der i første omgang skal bygges sådanne centre i Nord-, Midt-, Sydvest-, Syd og Østgrønland. Isfjordscentret er som bekendt godt på vej. Siden blev der indgået en aftale med Great Greenland om, at systuen skal fungere som visitorcenter i Qaqortoq

Og i slutningen af september kunne naalakkersuisoq for erhverv og energi, Aqqalu Jerimiassen (A) så meddele, at det næste nu er på vej i Nuuk. Her skal RALs tidligere hovedsæde omdannes til et sådant center.

På et møde 19.oktober besluttede Naalakkersuisut, at RAL skal skyde det tidligere hovedsæde ind i projektet. Nu skal der indgås en partnerskabsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq om besøgscentret.

Samtidig har Naalakkersuisut besluttet, at tiden nu er inde til, at der oprettes en selvejende institution, der skal stå for driften af besøgscentrene. Dette har været planen lige siden idéen blev lanceret med turismestrategien i 2015. Netop nu præsenterer naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen (A) en opdateret version af strategien ved et pressemøde.