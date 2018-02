Beslutning om yderligere tilskud til PANAM

Grønlands Håndbold Forbund (GHF) har sendt ansøgning til kommunen om yderligere tilskud til afholdelse af PANAM 2018 på 1,5 millioner kroner.

- Ansøgningen begrundes med, at de forudsætninger, der i sin tid er lagt budget efter, og som har dannet grundlag for værtskabet, er ændret. Årsagen til det øgede behov for tilskud skyldes overvejende en række svigtende forudsætninger. Dels er omkostningerne steget voldsomt og dels har mesterskaberne vist sig ikke at have den kommercielle værdi, som man i sin tid havde baseret budgetterne på, fremgår det af dagsordenen for økonomi udvalgets dagsorden.

Finansering fra kommunekassen

Det fremgår af dagsordenen, at Udvalg for Børn og Skole indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv, at ansøgningen godkendes, og at det skal finansieres fra kommunekassen, da forvaltningen ikke kan finde pengene indenfor egen budgetramme for 2018.

Såfremt ansøgningen godkendes skal den sendes videre til kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Kritisk bemærkning

Kommunens Økonomisk Sekretariat kommer med en kort og kritisk bemærkning til sagen.

- Økonomisk Sekretariat bemærker at den kører uden om de normale tillægsbevillings runder, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Sagen skal senere i dag behandles i kommunens Udvalg for Økonomi og Erhverv, sagen skulle ellers være behandlet i går, men var blevet udskudt.

