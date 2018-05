Besked til Kalaallit Airports: Gå i gang

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 30. maj 2018 - 12:39

Kalaallit Airports bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen behøver ikke at være i tvivl. Han skal ikke udskyde hele udbuds- og licitationsprocessen med de nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq og afvente en anden- og tredjebehandling af rammeloven for lufthavnene.

Beslutning fra 2015

På et pressemøde forklarede Simon Simonsen, hvordan hele processen siden 2015 er kørt og understregede, at man tilbage i 2015 traf en beslutning om banelængder på 2200 meter i Ilulissat og Nuuk samt 1500 meter i Qaqortoq. Og senest i finansloven for 2018 har Naalakkersuisut fået bemyndigelse til at lade lufthavnsselskabet fortsætte sit arbejde.

- Det betyder, at Kalaallit Airports kan fortsætte sit arbejde med udbuds- og licitationsprocessen, sagde Simon Simonsen, der også understregede, at det var et enigt Naalakkersuisut, der står bag lufthavnspakken.

Nye længder

Enigheden i Naalakkersuisut var imidlertid svær at øjne under mandagens meget rodede debat i Inatsisartut, hvor Partii Naleraq pludselig krævede, at man skal undersøge banelængder på 1200 meter.

Simon Simonsen forklarede på pressemødet, at han ikke havde til hensigt at haste lufthavnspakken igennem, og han ville naturligvis arbejde for, at Partii Naleraq fik svar på, hvilken samfundsmæssig konsekvenser banelængder på 1200 meter ville have, understregede han.

Stålsat Siumut

Men uanset Partii Naleraqs vaklen, så er det tydeligt, at Siumut er stålsat på at få lufthavnspakken gennemført, som andre partier der til sammen udgør et flertal igennem de seneste fire år har været med at bakke op om.

Simon Simonsen oplyste, at arbejdet nu skulle i gang i de politiske udvalg. Hvis udvalgene bliver færdige og kan komme med en indstilling langt før efterårssamlingen, så kan det blive aktuelt at indkalde til en ekstraordinær samling i Inatsisartut, så processen på den måde trods alt kan speedes op.

Ikke etapevis

Det er fortsat Naalakkersuisuts holdning, at alle tre lufthavne skal bygges på samme tid og ikke etapevis, hvilket er en billigere løsning, som Økonomisk Råd blandt andet har peget på.

Kalaallit Airports har bestyrelsesmøde torsdag, hvor man skal drøfte situationen efter den seneste politiske debat.