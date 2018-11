Beskæftigelsesfradrag får først effekt med halvandet års forsinkelse

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 23. november 2018 - 14:18

Den overraskende melding fremgår af finanslovsaftalen for 2019. Her fremgår det, at Selvstyret ikke teknisk og administrativt er i stand til at sikre en løbende fradragsret, mens man er i arbejde.

Flere flige løftes

Dagens finanslovsforlig for 2019-budgettet afslører lidt mere om, hvordan et beskæftigelsesfradrag eller -tilskud ønskes indført.

Tankerne bag får hverken indflydelse på finansloven næste år eller året efter, selv om man skulle vedtage en lov i løbet af 2019 med effekt i skatteråret 2020.

Det skyldes, at man ikke opererer med en fast fradragsprocent, der har effekt i skatteåret. Derimod vil man beregne den enkeltes indkomst fra beskæftigelse med videre og indkomster som selvstændigt erhvervsdrivende. Når året er omme opgøres beløbet, og derefter er det planen at udbetale pengene året efter indkomståret i forbindelse med skatteopgørelsen, der udsendes i slutningen af august.

Det man tjener i 2020 og som udløser et fradrag, udbetales således først i august 2021.

Sigter mod løbende udbetaling

Der står i finanslovsaftalen, at man på sigt vil arbejde henimod, at beløbet udbetales løbende, men først når dette viser sig teknisk og administrativt muligt.

Det fremgår, at man regner med en samlet udgiftspost på 50 millioner kroner om året fra år 2021 og frem.

Det understreges i aftalen, at der skal ske en tværgående reformproces som skal skabe bedre incitamenter for at komme i beskæftigelse.

Flere i arbejde

Der skal ”stilles stærkere krav om rådighedsforpligtelser for personer på midlertidig offentlig forsørgelse”, står der i aftalen, som koalitionen sammen med Demokraterne og IA fredag underskrev.