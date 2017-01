Besætningsmedlemmer sigtet for mord

I dag taler politiet nu åbent, om, at der er en risiko for, at Birna Bjránsdóttir er død.

- Det er desværre en af mulighederne, siger Grím­ur Gríms­son, der leder efterforskningen til ibl.is.

Han henviser til, at hun nu har været forsvundet i seks og halvt døgn uden at give livstegn fra sig.

De to besætningsmedlemmer fra Polar Nanoq, der blev varetægtsfængslet i går, er således også blevet sigtet for drab.

Det fortæller både RUV.is og ibl.is. Politiet bekræfter, at de er sigtet efter paragraf 211, som handler om drab.

De nægter fortsat, at de er indblandet i den 20-årige Birna Bjránsdóttirs forsvinden. .

De to er igen i dag blevet afhørt af politiet, men de syntes ikke at være kommet med afgørende nye oplysinger.

Politiet er vil ikke entydigt sige, hvorvidt de to mænd har fortalt, at de har mødt Birna Bjránsdóttir.

- Så de kan have antydet, at de har mødt hende? spørger RUVs journalist.

- Ja, lyder svaret fra politiets talsmand Einar Guðberg Jónsson.

Der overvågningsvideoer der tilsyneladende viser både de to fængslede og den 20-årige kvinde. Men de viser ikke, at de to parter skulle have mødt hinanden.

Politiet siger dog, at de mener, at hun har befundet sig i den røde Kia Rio, som de to fængslede havde lejet.