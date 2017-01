Besætningsmedlem fra Polar Nanoq bliver løsladt

Det tredje besætningsmedlem på Polar Nanoq, der blev anholdt i forbindelse med Birna Brjánsdóttirs forsvinden, skal løslades. Det skriver mbl.is.

Den pågældende blev anholdt senere end de to andre og kunne derfor tilbageholdes til et senere tidspunkt end de to andre. Men nu er fristen på de 24 timer ved at være udløbet, og derfor skulle politiet afgøre om de har beviser nok til at få ham varetægtsfængslet eller om han skal slippes fri.

Efter endt afhøring erklærer politiet sig tilfreds med de oplysninger, som den pågældende har givet.

To andre besætningsmedlemmer blev varetægtfængslet i to uger tidligere på dagen.

Et fjerde medlem er blevet anholdt mistænkt for besiddelse af en større mængde hash. Den pågældende er ikke indblandet i den anden sag.