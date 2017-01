Besætningmedlem renset for mistanke om smugling

Opdateret 11.00 med oplysing om at løsladelse skete fredag samt at den pågældende ikke længere er under mistanke

Mbl.is rapporterer i dag, at et besætningsmedlem fra Polar Nanoq skulle være blevet løsladt.

Der er tale om den person, der blev anholdt for smugling af 20 kilo hash.

Visir.is bekræfter oplysingen om løsladelsen og fortæller, at den pågældende allerede blev løsladt fredag.

Politiet efterforskningsleder Grímur Grímsson siger til visir.is, at politiet hurtigt nåede frem til, at den pågældende ikke har noget med smuglingen at gøre.

Hashen blev fundet ombord på trawleren, da politiet ransagede den i forbindelse med, at de ledte efter spor i sagen om den 20-årige Birna Brjánsdóttir.

Politiet fastslår, at de ikke mener, at de to sager har forbindelsen med hinanden.