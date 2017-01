Besætning er ikke sigtet

Den grønlandske trawler, Polar Nanoq, ankommer i dag til Island. Politiet på Island ønsker oplysninger om en ung kvindes forsvinden.

Trawleren fra Polar Seafood forlod Island lørdag, samme dag som den 20-årige islandske kvinde Birna Brjánsdóttir blev meldt savnet.

- Da vi erfarede, at Islandsk politi så en forbindelse mellem den unge piges forsvinden og Trawleren Polar Nanoq, beordrede vi trawleren til at returnere til Island, og tog omgående kontakt til myndighederne, oplyser flådechef Jørgen Fossheim fra Polar Seafood i en pressemeddelelse.

Går alene i hovedgaden

Politiet på Island har kortlagt den 20-åriges færden gennem den islandske hovedstad i perioden mellem klokken halv seks og seks lørdag morgen. Via overvågningskameraer har politiet konstateret, at kvinden går alene gennem downtown Reykjavík. Hun passerer på et tidspunkt to mænd, som politiet gerne vil tale med.

Se politiets video fra overvågningskameraer

Via teleoplysninger kan politiet konstatere at Birna Brjánsdóttir på forholdsvis kort tid bevæger sig ned til havneomådet, hvor hendes telefon slukkes lidt før kl. seks.

Besætnings bil set nær kvinden

I den forbindelse er man blevet opmærksom på en udlejningsbil, en rød Kia Rio.

Bilen er blevet set i den gade, hvor den unge kvinde kommer gående og er formentlig efterfølgende kørt til havnen. Det er dog ikke bekræftet, at der er tale om samme bil, da nummerpladen ikke kan aflæses på optagelserne.

Det er besætningsmedlemmer fra Polar Nanoq, der er registreret som lejer af en tilsvarende bil, hvilket har henledt politiets opmærksomhed på skibet.

Mange rygter om pigens forsvinden

Polar Seafood gør dog opmærksom på, at der florerer mange rygter i de islandske medier om den tragiske sag.

- Vi skal understrege, at der ikke er beviser på en sammenhæng af nogen art, og at der derfor ikke er rejst sigtelse mod noget besætningsmedlem. Der kan ikke drages nogen form for konklusioner på nuværende tidspunkt, hvor omtalen i de islandske medier er baseret på rygter og formodninger. Indtil sagen forhåbentlig snart er grundigt belyst, har vi ingen yderligere kommentarer. Dog skal vi understrege, at rederiet bakker op om vores besætning, og yder dem al den hjælp, der er brug for, anfører flådechef Jørgen Fossheim.

Sko fundet på havnen

Birna Brjánsdóttir var ved sin forsvinden iført et par mørke sko af mærket Dr. Martens. Et par sko af samme mærke er blevet fundet og flere medier oplyser, at tilsvarende sko er fundet i netop havneområdet.

Politiet i Island oplyste ifølge Visir.is på et pressemøde i aftes, at der ikke er afhørt eller sigtet nogen i sagen om den forsvundne piger, herunder heller ikke besætningen på Polar Nanoq.