Besætning beskyttet ved ankomst

Besætningen ombord på Polars Seafoods trawler, Polar Nanoq, måtte beskyttes mod de mange fremmødte og ikke mindst medierne, der i aftes var mødt talstærkt op på havnen i Hafnarfjördur ved Reykjavik.

Trawleren forlod Island lørdag, samme dag som en 20-årig ung kvinde blev meldt savnet, og tirsdag anmodede det islandske politi trawleren om at vende tilbage til Island.

Kvinden var nær trawler

Besætningen menes at have informationer om den forsvundne kvinde, Birna Brjánsdóttir, hvis sidste livstegn var, at hun slukkede sin mobiltelefon i de tidligere morgentimer lørdag, mens hun befandt sig tæt på trawleren.

Under stor bevågenhed fra medier og lokalbefolkningen, der er dybt berørt af og engagerede i eftersøgningen af Birna Brjánsdóttir, ankom trawleren i aftes, hvorefter tre medlemmer af besætningen blev ført til afhøring på politistationen i Hverfisgata. Det skriver flere islandske medier.

Hegn og politibiler

Havneområdet omkring stedet, hvor trawleren lagde til, var blevet afspærret med et højt hegn, så ingen kunne trænge frem til skibet. Inden for afspærringen var der et massivt opbud af politibiler og ansatte ved politiet.

To af de besætningsmedlemer, der er ført til politistationen er grønlændere, mens nationaliteten på den tredje endnu ikke er offentliggjort.

Filmet hele vejen

De tre fiskere blev på hele køreturen til politistationen fulgt og filmet af de islandske medier, der har offentliggjort timelange optagelser lige fra trawleren kommer til syne i havnen til besætningsmedlemmerne går ind til afhøring.

Fiskerne bliver i de tidlige morgentimer stadig afhørt af politiet i Island, fremgår det af blandt andet Visir.is.