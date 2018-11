Benzinkort: Revisionsudvalg sætter Formandens Departement på plads

Udvalget udtrykker tilfredshed med, at Naalakkeruisoq for Finanser offentligt har tilkendegivet at ville undersøge regelsættet. Udvalget forventer det sker med henblik på en tilpasning og adressering af de af udvalgets efterspurgte hensyn til sparsommelighed og risiko for misbrug. Udvalget indskærper, at det sker uden unødigt ophold.