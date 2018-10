Benzinkort-misbrug: Vittus sætter ny undersøgelse i gang

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 25. oktober 2018 - 15:11

Undersøgelsen skal afdække om de almindelige regler for at disponere og godkende udgifter i bred forstand i Selvstyret er gode nok.

- Denne sag (misbruget af Doris J. Jensens benzinkort, red.) nødvendiggør, at de almindelige regler for, hvem der kan disponere og godkende udgifter til ikke bare benzin, men også i bredere forstand, skal gennemgås med henblik på at vurdere, om reglerne fortsat er fyldestgørende, oplyser finansdepartementet på vegne af Vittus Qujaukitsoq via mail til Sermitsiaq.AG.

Formålet

Departementet oplyser desuden, at formålet med gennemgangen ”selvsagt er at begrænse og om muligt fjerne mulighederne for, at en sag såsom eksempelvis sagen om uvedkommendes misbrug af et benzinkort, der var stillet til rådighed for et medlem af Naalakkersuisut, kan gentage sig”.

Det var i sin tid embedsmænd i undervisningsdepartementet, der fandt Doris J. Jensens benzinforbrug mistænkeligt og forholdt hende udgifterne, der var ganske betydelige.

Det resulterede i, at Doris J. Jensen bad revisionsfirmaet Deloitte om at undersøge sagen, da det viste sig, at en person i husstanden havde misbrugt kortet til indkøb af benzin til en båd.

Misbrug til mindst 6.855 kroner

Statsautoriserede revisor Bo Colbe kunne med sikkerhed fastslå, at der som minimum var indkøbt benzin til bådpåfyldning til et beløb på 6.855,45 kroner. Et beløb, der er tilbagebetalt af personen, der misbrugte Doris J. Jensens kort, der lå frit fremme i bilen sammen med pinkoden.

Politiet har vurderet, at man ikke kan rejse tiltale i sagen, da man ikke med stor nok sandsynlighed kan løfte bevisbyrden om, at misbruget var sket med fortsæt.

Doris J. Jensen forklarede nemlig til politiet, at hun ikke fik understreget tydeligt nok, at kortet alene måtte anvendes til optankning af tjenestebilen.

Deloitte-anbefaling

Selv om misbruget ligger tilbage til 2017 og frem til 1. oktober 2017 har Selvstyret ikke fulgt Deloittes anbefaling, hvor Bo Colbe fastslår, at det bør ”overvejes at fastsætte nærmere rammer for brug af optankningskort”.

Finansdepartementets oplyser, at man ikke kan sætte en tidsmæssig ramme for færdiggørelsen af den nye undersøgelse.

- Men naalakkersuisoq har lagt vægt på, at denne gennemgang prioriteres af administrationen, oplyser finansdepartementet til Sermitsiaq.AG.

Med andre ord: Den må ikke ende i en syltekrukke.

Få overblik over hele sagen: Tema: Benzinkort-misbrug