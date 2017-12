Bendtners fremtid synes afklaret

Sådan lyder budskabet fra Rosenborgs bestyrelsesformand, Ivar Koteng, som ikke kan lokkes af mange millioner.

- Vi vil beholde Nicklas. Han vil blive i Rosenborg. Derfor handler det ikke om, hvor stort buddet er, siger Ivar Koteng til Adresseavisen.

Den norske avis har interviewet Rosenborg-bossen inden juleferien, og klubben er parat til at afvise eventuelle bud på Bendtner i januars transfervindue.

- Mit indtryk er, at Nicklas vil blive, og jeg tror også, at vi får lov til at beholde ham. Rosenborg er heller ikke i nogen form for pengemangel.

- Hvis vi en dag skulle sælge, vil det derfor ikke handle så meget om penge, forklarer Ivar Koteng.

29-årige Bendtner var med til at føre Rosenborg til det norske mesterskab i denne sæson, og han blev også ligatopscorer med 19 mål.

Bendtner skrev i sidste uge på Instagram, at han har meget at takke Rosenborg for efter skiftet til den norske klub i marts.

- Jeg sidder og tænker over, hvordan jeg skal beskrive sæsonen. Jeg tror, det er første gang i min karriere, at alt er gået, som jeg havde håbet og planlagt.

- Det er faktisk første gang, at jeg ikke behøver at bekymre mig over noget som helst. Jeg nyder øjeblikket og forbereder mig til næste udfordring, skrev Bendtner på Instagram.