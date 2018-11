Bekymring over russisk oprustning

Walter Turnowsky Søndag, 18. november 2018 - 10:19

Fra dansk side ser man med en vis bekymring på genåbningen og udbygningen af russiske baser i Arktis. Det fremgår af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, som udenrigsminister Anders Samuelsen netop har offentliggjort.

- Regeringen følger nøje udviklingen i de markante og stigende geopolitiske interesser i regionen og den fortsatte russiske militære udbygning, som ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste bl.a. inkluderer genopbygning og udvidelse affremskudte baser på de russiske øer i Det Nordlige Ishav samt igangværende forberedelser til udstationering aftaktiske kampfly. Det sker ud fra regeringens målsætning om at fastholde Arktis som et lavspændingsomrade.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtrykte en tilsvarende bekymring under folketingets spørgetime i den forgangne uge. Aaja Chemnitz Larsen (IA) spurgte ham, hvordan han ser på den øgede aktivitet fra russisk, amerikanske og kinesiske side.

- Jeg kan fuldstændig bekræfte det billede, der bliver tegnet, blandt andet med en øget russisk aktivitet, primært – sådan som vi kan vurdere det – defensivt, men egentlig også med nogle offensive muligheder, lød hans svar.

USA og NATO reagerer på russisk oprustning

Og det er også i det lys, man skal se den øgede amerikanske interesse. Den interesse kom blandt andet til udtryk, da USA i september erklærede, at man overvejer at engagere sig i de grønlandske lufthavne.

- Og det er jo også i det spejlbillede (af den russiske aktivitet, red), man skal se en tilkendegivelse om et voksende amerikansk engagement, som jeg grundlæggende hilser velkommen, fordi amerikanerne sammen med os andre i NATO er vores værn, lød det videre fra statsministeren.

Af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi fremgår det, at kongeriget sammen med NATO er parat til at reagere - dog i første omgang mest ad dialogens vej.

- NATO har et øget fokus på Nordatlanten, og vi skal sammen med vores partnere og allierede forholde os ti1 udviklingen i Arktis og Nordatlanten, lyder det ikke voldsomt konkret i strategien.

Lars Løkke Rasmussen udtrykte det på denne måde:

- Jeg er meget enig i, at vi har brug for løbende at forholde os til det her, i øvrigt med det afsæt, at vi skal fastholde Arktis som et lavspændingsområde, og det er jo også derfor, vi bruger Arktisk Råd og i det regi jo sådan set også har en god dialog med Rusland.

Behovene når det gælder redningsberedskabe og miljøovervågning til havs vil ligeledes blive større i takt med at skibstrafikken omkrung Grønland øges.